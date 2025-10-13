Bihar Elections 2025: क्या अभी भी नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा और मांझी? NDA उम्मीदवारों की लिस्ट अटकी

Bihar Elections 2025: बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सीट बंटवारे के बाद भी पेंच फंस गया है। कहा जा रहा है कि, सीट बंटवारे को लेकर जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के कारण सीट और कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा टल गयी है। आज शाम चार बजे इसको लेकर प्रेस कॉफ्रेंस होने वाली थी लेकिन अचानक ही इसे स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी देने वाला जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) का ट्वीट भी डिलीट हो गया है।

दरअसल, रविवार को एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल हो गया था। इसके बाद आज उम्मीदवारों के नाम का एलान होने वाला था। लेकिन आज इसको लेकर होने वाली प्रेस कॉफ्रेंस को स्थिगित कर दिया गया। दरअसल, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों—इशारों में साफ कर दिया कि, वो सीट बंटवारे से खुश नहीं हैं।

बता दें कि, रविवार को एनडीए में सीट बंटवारे पर मुहर लगी है। जेडीयू को 101-101 सीट मिली है। वहीं, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास (LJP-R), उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को 6 और जीतनराम मांझी की हम (HAM) को भी 6 सीटें मिली हैं। एनडीए में कई राउंड की बैठकों के बाद यह फॉर्मूला निकला है।

आज बादलों ने फिर साजिश की

उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की।