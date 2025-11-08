Bihar Elections 2025: समस्तीपुर में VVPAT पर्चियां कूड़े में मिलीं, FIR दर्ज होने के बाद जांच के आदेश

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच समस्तीपुर जिले में एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के शीतलपट्टी गांव के पास हजारों वीवीपैट पर्चियां कूड़ें में फेंकी हुई पाई गईं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

बताया गया कि इस विधानसभा क्षेत्र में 6 नवंबर को मतदान हुआ था, जबकि 8 नवंबर की सुबह ग्रामीणों ने कूड़े के ढेर में वीवीपैट पर्चियां देखीं। आरजेडी समेत अन्य विपक्ष के नेता इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर, सूचना मिलने के बाद समस्तीपुर ​के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। एसडीओ दिलीप कुमार भी जांच में शामिल हुए। अधिकारियों ने सभी पर्चियों को मौके से जब्त कर लिया और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।

डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि, सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के पास हमें कुछ पर्चियां मिलीं। मैं अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचा और उम्मीदवारों की मौजूदगी में हमने उन पर्चियों को जब्त कर लिया है…जांच की जा रही है। मामले में FIR दर्ज की जा रही है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले दो कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन की अनुशंसा की गई है।

राजद प्रत्याशी अरविंद सहनी ने इस घटना को चुनाव आयोग की लापरवाही और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करने वाला मामला बताया है। उन्होंने कहा कि मतगणना से पहले ही इस तरह की घटनाएं जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं। फिलहाल प्रशासन ने वीवीपैट पर्चियों को सुरक्षित कर जांच टीम गठित की है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पर्चियां कूड़े में कैसे और क्यों फेंकी गईं।