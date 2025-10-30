बिहार चुनाव: मोतिहारी विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला पति के सामने चुनाव लड़ रही है पत्नी

पटना। राजनीति एक ऐसी चीज है जो किसी की नहीं हुई है। इसका नशा जब चढ़ता है तो लोग रिश्तों तक को दांव पर लगा देते है। बिहार विधानसभा चनुाव में एक ऐसा ही मामला देखने का मिला है, जहां पति के सामने पत्नी ही चुनाव लड़ने उतर गई है। राजद ने पूर्वी चंपारण जिले की मोतिहारी विधानसभा सीट से देवा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं देवा की पत्नी प्रीति गुप्ता इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। प्रीति गुप्ता मोतिहारी नगर निगम की मेयर भी हैं। हालांकि दोनों के आमने-सामने खड़े होने के पीछे सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीति छिपी है, जो अब धीरे-धीरे सामने आ रही है।

पूर्वी चंपारण के मोतिहारी विधानसभा सीट पर जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों की नजरें उस वक्त ठहर गईं, जब एक ही परिवार से दो प्रत्याशियों ने एक ही सीट से पर्चा दाखिल किया। देवा गुप्ता जो खुद को स्थानीय जनता का सेवक और आरजेडी का मजबूत चेहरा बता रहे हैं। वह राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे है। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी प्रीति गुप्ता, जो मौजूदा मेयर भी हैं। उन्होने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है। राजनीति के गलियारों में यह सवाल उठने लगे कि क्या यह जोड़ा आपसी टकराव में उतर चुका है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासी चाल है। अब देखना यह है कि इस सीट पर पति और पत्नी में कौन जीतता है या कोई तीसरा मैदान मार ले जाएगा।