  3. बिहार चुनाव: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने मां के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी को दिया समर्थन, एनडीए सरकार ने बनाया मंत्री

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दीपक प्रकाश पर निशाना साधा है। दीपक कुमार उपेंद्र कुशवाहा के बेटे है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी के काउंटिंग एजेंट को एनडीए सरकार में मंत्री बना दिया गया है। तंज कसते हुए तेज प्रताप ने कहा कि यह सिर्फ पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जादू है। तेज प्रताप ने यह तंज सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर पोस्ट कर पर कसा है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav, former Chief Minister of Bihar) के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दीपक प्रकाश पर निशाना साधा है। दीपक कुमार उपेंद्र कुशवाहा के बेटे है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी के काउंटिंग एजेंट को एनडीए सरकार में मंत्री बना दिया गया है। तंज कसते हुए तेज प्रताप ने कहा कि यह सिर्फ पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जादू है। तेज प्रताप ने यह तंज सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर पोस्ट कर पर कसा है।

बिहार सरकार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक कुमार को मंत्री बनाया गया है। दीपक प्रकाश ने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। दीपक कुमार को बिहार सरकार में मंत्री बनने के बाद तेज प्रताप यादव ने उन पर तंज कसा हैं। तेज प्रताप ने कहा कि सासाराम में निर्दलीय प्रत्याशी रामायण पासवान की जमानत जब्त हो गई थी और दीपक प्रकाश उनके काउंटिंग एजेंट बने थे। यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जादू है। सासाराम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रामायण पासवान को चुनाव में सिर्फ 327 वोट मिले थे और दीपक प्रकाश उनके काउंटिंग एजेंट थे। रामायण पासवान की चुनाव में जमानत भी जब्त हो गई थी। उसी सीट से मंत्री बने दीपक प्रकाश की मां स्नेहलता कुशवाहा आरएलएम के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनीं है।

