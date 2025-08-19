  1. हिन्दी समाचार
  3. बिहार सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिये आवेदन शुल्क किया मात्र 100 रुपये

By Sudha 
Updated Date

पटना। बिहार सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिये भर्ती आवेदनों की फीस केवल 100 रुपये कर दिया है। ये खबर उन परिवारों के बच्चों के लिये बहुत अच्छी साबित हो रही है जो गरीब है। बिहार की भर्ती परीक्षाओं के लिए केवल 100 रु आवेदन फीस के लिये कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दिया है। अब हर युवा सरकारी नौकरी के लिये आवेदन कर सकता है। बता दें कि मंगलवार को बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 रुपये के एक समान शुल्क के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

पढ़ें :- Bihar Chunaav : बिहार में मतदाता सूची आज दोपहर बाद होगा जारी, सभी दलों को दी जाएगी कॉपी,महागठबंधन ने जताई चिंता

कार्यालय अधिकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि यह भी निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा ​किया था। जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/ केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद आदि) के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रूपए का शुल्क देय होगा वहीं प्रारंभिक परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परीक्षा फीस नहीं देनी पड़ेगी।

बतादें कि इस साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले सरकार का यह फैसला अहम माना जा रहा है। इस घोषणा को लोग चुनवी बयार बता रहें हैं।

