दिल्ली से चलती है बिहार की सरकार, यहां गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं होता: राहुल गांधी

Bihar Elections 2025: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को बिहार के पूर्णिया और अररिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में ‘वोट चोरी’ के सबूत दिए। मैंने दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग मिलकर ‘वोट चोरी’ कर रहे हैं। मैंने ऐसे सबूत दिए, जिसका जवाब न BJP दे पा रही है और न चुनाव आयोग दे पा रहा है।

उन्होंने कहा, हरियाणा में चुनाव चोरी किया गया है। वोटर लिस्ट में एक महिला का चेहरा 200 बार से ज्यादा आता है। BJP के नेता उत्तर प्रदेश से हरियाणा में जाकर फर्जी वोट करते हैं। ब्राजील की एक महिला के नाम पर हरियाणा में 22 वोट दिए गए हैं। BJP ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, लोकसभा का चुनाव चोरी किया है। अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। BJP हर जगह ‘वोट चोरी’ कर चुनाव जीत रही है। हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि BJP और चुनाव आयोग ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। वहीं, मुझे लगता है कि बिहार का पिछला चुनाव भी चोरी किया गया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में ‘वोट चोरी’ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर बिहार में ‘वोट चोरी’ नहीं होने देनी है।

राहुल गांधी ने आगे कहा, बिहार में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। जिनके वोट काटे गए, उनमें महागठबंधन के वोटर शामिल थे। आप सभी को पोलिंग बूथ पर सावधान रहना है। BJP के लोग ‘चुनाव चोरी’ करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार के युवाओं और Gen Z को संविधान की रक्षा करनी है। हमें चुनाव चोरी करने वालों को रोकना है और ये हमारी जिम्मेदारी है।

साथ ही कहा, नरेंद्र मोदी ने बिहार आकर युवाओं से कहा-हमने आपको सस्ता डेटा दिया है, ताकि युवा रील बनाकर पैसा कमा सकें। जबकि सच यह है कि Reel, 21वीं सदी का नशा है। जब आप रील देखते हो तो पैसा अडानी-अंबानी और जियो की जेब में जाता है। जो काम पहले शराब, ड्रग्स से होता था, वो आज Reel से हो रहा है। आप ही बताइए- फेसबुक, इंस्टाग्राम रील देखने से युवाओं की जेब में कितना पैसा आया? बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, Reel नहीं।

उन्होंने आगे कहा, बिहार की सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली से चलाते हैं। यहां गरीबों, अतिपिछड़ों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं होता है। यहां सिर्फ अडानी के लिए काम होता है, जहां उसे 1 रुपए में जमीन दे दी जाती है। नरेंद्र मोदी सिर्फ नफरत बांटना जानते हैं। उनके दिल में नफरत भरी हुई है। वो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। मोदी का लक्ष्य सिर्फ अडानी-अंबानी को फायदा पहुंचाने का है।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, बिहार के लोगों से मेरा वादा है, हिंदुस्तान में INDIA गठबंधन की सरकार बनते ही, ‘नालंदा यूनिवर्सिटी’ जैसी एक यूनिवर्सिटी बिहार में खोली जाएगी। ‘टूरिस्ट सर्किट’ को बिहार की जनता से जोड़ेंगे, ताकि पर्यटन का फायदा बिहार के युवाओं को मिले। बिहार में फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और कोल्ड चेन दिलवाने का काम किया जाएगा।