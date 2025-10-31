  1. हिन्दी समाचार
Bike Stunt Video: फिल्म ‘मिसरी’ का प्रमोशन एक्टर टीकू तलसानिया और मानसी पारेख पर पड़ा भारी, खतरनाक बाइक स्टंट के लिए केस दर्ज

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर टीकू तलसानिया (Tiku Talsania) और एक्ट्रेस मानसी पारेख (Manasi Parekh) एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। अपनी आने वाली गुजराती फिल्म 'मिसरी' (Gujarati film "Misery") का प्रमोशन (Promotion) करना उन्हें और फिल्म की टीम को भारी पड़ गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

खबरों के मुताबिक, टीकू तलसानिया (Tiku Talsania), मानसी पारेख (Manasi Parekh) और फिल्म के कुछ दूसरे कलाकार अहमदाबाद की बिजी सड़कों पर बाइक से खतरनाक स्टंट (Dangerous Bike Stunt) करते नजर आए। ये सब वे अपनी फिल्म ‘मिसरी’ के प्रमोशन के लिए कर रहे थे। बुधवार को फिल्म की एक प्रमोशनल रैली निकाली गई थी, उसी दौरान यह सब हुआ।

किसी ने इस बाइक रैली का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। लोग एक्टर्स की इस हरकत की जमकर आलोचना कर रहे हैं कि प्रमोशन के लिए इस तरह सड़क पर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालना कितना गलत है। मामला इतना बढ़ गया कि अहमदाबाद पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने टीकू तलसानिया (Tiku Talsania), मानसी पारेख (Manasi Parekh)  और इस स्टंट में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

आपको बता दें कि टीकू तलसानिया (Tiku Talsania) ‘हंगामा’, ‘धमाल’ और ‘देवदास’ जैसी कई हिट बॉलीवुड फिल्मों में अपने कॉमेडी रोल्स के लिए जाने जाते हैं। अब देखना यह है कि इस कानूनी पचड़े से वे कैसे बाहर निकलते हैं।

