  3. Bilaspur Train Accident : कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर, 10 लोगों के मौत की आशंका

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर जिले (Bilaspur District) में मंगलवार को बड़ा रेल हादसा हो गया है। कोरबा पैसेंजर ट्रेन (Korba Passenger Train) और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 10 लोगों की मौत की आशंका है। कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर जिले (Bilaspur District) में मंगलवार को बड़ा रेल हादसा हो गया है। कोरबा पैसेंजर ट्रेन (Korba Passenger Train) और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 10 लोगों की मौत की आशंका है। कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि हादसा गटौरा-बिलासपुर रेलवे स्टेशन (Gataura-Bilaspur Railway Station) के पास लाल खदान (Lal Khand) इलाके में हुआ है।

पढ़ें :- Bilaspur Train Accident : बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन-मालगाड़ी भिड़ी, कलेक्टर ने 4 व एसपी ने बताई एक मौत, रेलवे ने की पांच यात्रियों कि मौत की पुष्टि

लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की स्थिति बेहद गंभीर

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association) की ओर से सभी हॉस्पिटल और डॉक्टर को सेवा के लिए बुलाया। मौके पर बिलासपुर के कई समाजसेवी संगठन भी पहुंचे। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और मालगाड़ी गार्ड की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। रेलवे केंद्रीय चिकित्सालय सहित बिलासपुर तोरवा के आसपास में लगातार पहुंच रहे एंबुलेंस और मरीज, अपोलो अस्पताल (Apollo Hospital) में भी भारी भीड़ है। घटनास्थल पर आम लोगों की भारी भीड़ आरपीएफ और पुलिस के जवान कर रहे है नाकाबंदी।

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। घायल लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि, ये हादसा कैसे हुआ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है? मौके पर लोगों की भीड़ लग गई है।

रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

यात्रियों एवं उनके परिजनों की सुविधा के लिए घटना के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यात्री एवं उनके परिजन इन नंबरों पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेल प्रशासन पूरी तत्परता से सहायता एवं समन्वय सुनिश्चित कर रहा है।

आपातकालीन संपर्क :

बिलासपुर – 7777857335, 7869953330

चांपा – 8085956528

रायगढ़ – 9752485600

पेंड्रा रोड – 8294730162

कोरबा – 7869953330

बिलासपुर में हुए भयानक रेल हादसे में कई लोगों की मृत्यु और घायल होने की दुखद खबर : कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए भयानक रेल हादसे में कई लोगों की मृत्यु और घायल होने की दुखद खबर है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें।
इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।

