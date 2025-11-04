Bilaspur Train Accident : बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन-मालगाड़ी भिड़ी, कलेक्टर ने 4 व एसपी ने बताई एक मौत, रेलवे ने की पांच यात्रियों कि मौत की पुष्टि

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे के बारे में बिलासपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 4 यात्रियों की मौत की पुष्टि की है। वहीं SP रजनेश सिंह ने कहा कि एक ही मौत हुई है, जबकि रेलवे ने पांच लोगों के मौत की पुष्टि की है।

बिलासपुर के डीसी संजय अग्रवाल ने बताया कि बिलासपुर के पास एक लोकल ट्रेन और मालगाड़ी की आखिरी और पहली बोगी में टक्कर हो गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। बचाव अभियान जारी है।एसपी रजनीश सिंह ने बताया कि हादसे में चार लोग घायल हुए हैं। एक गंभीर रुप से घायल था, जिसकी मौत हो गई है। बाकी लोगों को सामान्य चोटें आई हैं। अभी भी दो लोग बोगी में फंसे हुए हैं। जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है।

Major rail tragedy near Bilaspur station in Chhattisgarh. A passenger train has reportedly rammed into a goods train, leading to multiple coaches derailing. 6 dead confirmed so far, several injured. NDRF & GRP teams on the spot. Casualties may rise.#Bilaspur #trainaccident pic.twitter.com/SFtLQuEC8e — Bikash_Palai (@BikashPalai07) November 4, 2025

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने पुष्टि की है। रेलवे की अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शाम करीब चार बजे हुई, जब बिलासपुर जिले में एक मेमू ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई।