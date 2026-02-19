बिल गेट्स इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में देंगे अपना मुख्य भाषण, Gates फाउंडेशन ने दी जानकारी

  1. हिन्दी समाचार
India AI Impact Summit : नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहे 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' में गुरुवार को कई जानी-मानी हस्तियां संबोधित करने वाली हैं, लेकिन गेट्स फाउंडेशन के सह-संस्थापक बिल गेट्स अपना मुख भाषण नहीं देंगे। उनकी समाज-सेवी संस्था, गेट्स फाउंडेशन ने आज सुबह इसके बारे में जानकारी दी है। 

गेट्स फाउंडेशन ने गुरुवार को कहा कि बिल गेट्स इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में कीनोट एड्रेस (मुख्य भाषण) नहीं देंगे। एक्स पर एक पोस्ट में, गेट्स फाउंडेशन ने कहा, “गेट्स फाउंडेशन को अफ्रीका और इंडिया ऑफिस के प्रेसिडेंट अंकुर वोरा रिप्रेजेंट करेंगे, जो आज बाद में समिट में बोलेंगे।” पोस्ट में कहा गया, “ध्यान से सोचने के बाद, और यह पक्का करने के लिए कि AI समिट की खास ज़रूरतों पर फोकस बना रहे, मिस्टर गेट्स अपना कीनोट एड्रेस नहीं देंगे। गेट्स फाउंडेशन को अफ्रीका और इंडिया ऑफिस के प्रेसिडेंट अंकुर वोरा रिप्रेजेंट करेंगे, जो आज बाद में समिट में बोलेंगे।”

गेट्स फाउंडेशन ने आगे कहा, “गेट्स फाउंडेशन भारत में हमारे हेल्थ और डेवलपमेंट के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के हमारे काम के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।” यह बात माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स का नाम एपस्टीन फाइलों में आने को लेकर चल रहे विवाद के बीच कही गई।

