BJD ने BJP पर EVM से छेड़छाड़, पैसे की ताकत और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, चुनाव आयोग से करेगी शिकायत

नई दिल्ली। ओडिशा की मुख्य ​विपक्षी पार्टी बीजद (BJD) ने नुआपाड़ा उपचुनाव में बड़े पैमाने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि सरकार के तरफ से प्रायोजित धांधली की गई। बीजद (BJD) ने कहा कि न्याय की मांग के लिए पार्टी चुनाव आयोग (Election Commission) से इसकी शिकायत करेगी। शनिवार को बीजद (BJD) की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम नवीन पटनायक (Former CM Naveen Patnaik) ने की। बैठक के बाद विपक्ष की चीफ व्हिप प्रमिला मलिक (Chief Whip Pramila Malik) ने बताया कि हमने उपचुनाव में धांधली की शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए राजनीतिक मामलों की सीमिति ने तय किया है कि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी।

बीजद (BJD) ने आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी और पैसे के बल पर ईवीएम (EVM) में हेरफेर किया गया और बीजद का वोट डायवर्ट किया गया। बीजद नेता प्रमिला मलिक ने कहा कि कम से कम 63 पोलिंग बूथ पर धांधली। लोगों ने बीजद को जो वोट दिए थे, वे किसी दूसरी पार्टी को दे दिए गए। ऐसा लगता है कि ईवीएम (EVM) में भी गड़बड़ी हुई है। बीजद ने भाजपा पर ईवीएम से छेड़छाड़, पैसे की ताकत और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम अपने स्तर पर भी जांच करेंगे और ईवीएम (EVM) में गड़बड़ी का पर्दाफाश करेंगे और लोगों को भाजपा की लोकतंत्र खत्म करने की कोशिशों के बारे में बताएंगे।

नुआपाड़ा उपचुनाव में भाजपा हुई ​है विजई

गौरतलब है कि 11 नवंबर को हुए उपचुनाव में रिकॉर्ड 83.45 प्रतिशत वोटिंग हुई। जिसमें भाजपा (BJP) के जय ढोलकिया 83,748 वोटों के अंतर से चुनाव जीते, जबकि बीजद (BJD) उम्मीदवार स्नेहांगिनी छुरिया तीसरे नंबर पर रहीं। कांग्रेस उम्मीदवार घासीराम माझी दूसरे नंबर पर रहे। छुरिया ने दावा किया कि 41 पोलिंग बूथ पर 90 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई, जिससे लोगों के मन में उलझन हुई। भाजपा (BJP) ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि लोगों का बीजद (BJD) से भरोसा उठ गया है।