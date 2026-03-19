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BJP Kerala Candidates 2nd List : भाजपा ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट

BJP Kerala Candidates 2nd List : भाजपा ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। राज्य में 140 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का आयोजन आगामी 9 अप्रैल को किया जाएगा। चुनाव के परिणाम 4 मई के घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी लेफ्ट गठबंधन (LDF) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के बीच में है। 

By Abhimanyu 
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BJP Kerala Candidates 2nd List : भाजपा ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। राज्य में 140 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का आयोजन आगामी 9 अप्रैल को किया जाएगा। चुनाव के परिणाम 4 मई के घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी लेफ्ट गठबंधन (LDF) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के बीच में है।

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केरल भाजपा के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट 

1. कासरगोड- अश्विनी एम.एल.

2. कल्लियास्सेरी- ए.वी. सनील कुमार

3. तालिपरम्बा- एन हरिदास

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4. धर्मदाम- के. रंजीत

5. थालास्सेरी- ओ निधिश

6. कुथुपराम्बा- Adv. शिजीलाल

7. मट्टनूर- बीजू इलाक्कुझी

8. कलपेट्टा- प्रशांत मालवयाल

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9. कोंडोट्टी- पी. सुब्रमण्यम

10. इमाद- Adv. एन श्रीप्रकाश

11. मंजेरी- पथ्मश्री एम.

12. पेरिन्तल्मन्न- Adv. के.पी. बबुराज

13. मांकड़ा- लिजॉय पॉल

14. मलप्पुरम- अश्वथी गुप्ता कुमार

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15. वेंगारा- जयकृष्णन वी.एन.

16. वल्लिकुन्नु- एम. प्रेमन मास्टर

17. तिरुरंगडी- रिजु सी. राघव

18. तनूर- दीपा पुज़हक्कल

19. तिरूर- के. नारायणन मास्टर

20. थावनूर- रवि थेलथ

21. त्रिथला- वी. उन्नीकृष्णन मास्टर

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22.पट्टाम्बि- एडवोकेट पी. मनोज

23. कोंगड (एससी)- रेनू सुरेश

24.तरूर (एससी)- सुरेश बाबू

25. चित्तूर – प्राणेश राजेंद्रन

26. 60 अलाथुर श्री के.वी. प्रसन्न कुमार

27. 63 गुरुवायुर सलाह. बी गोपालकृष्णन

28. 65 वडक्कान्चेरी सलाह. टी.एस. उल्लास बाबू

29. 66 ओल्लूर श्री बिजॉय थॉमस

30. नट्टिका (एससी)- -सी.सी. मुकुंदन

31. पुदुक्कड़-ए नागेश

32. अलुवा- एम.ए. ब्रह्मराज

33. पारावुर- वत्सला प्रसन्ना कुमार

34. इमाकुलम- पी.आर. शिवशंकर

35. चंगनशेरी- बी. राधाकृष्ण मेनन

36. अलाप्पुझा- एम.जे. जॉब

37. अरनमुला- कुम्मनम राजशेखरन

38. कुंडरा- डॉ. रॉबिन राधाकृष्णन (रॉबिन आरबी)

39. कोल्लम- डॉ. एन. प्रताप कुमार

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