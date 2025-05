Video-BJP विधायक का विवादित बयान, बोले-‘पंडित नेहरू, इंदिरा व राजीव गांधी ने की देश के साथ गद्दारी ‘

रांची । झारखंड में बीजेपी विधायक सीपी सिंह (BJP MLA CP Singh) ने मंगलवार को एक एजेंसी से बातचीत में पंडित जवाहर लाल नेहरू (Pandit Jawaharlal Nehru) और गांधी पर परिवार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर देश को धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक (BJP MLA) ने यही नहीं रुके देश के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया है। कहा जिसका खामियाजा आज भारत भुगत रहा है।

बीजेपी विधायक सीपी सिंह (BJP MLA CP Singh) ने कहा,कि जब भारत को आजादी मिली और वह भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया। तब भारत में 300 से ज्यादा रियासतें थीं। सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) ने इन रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया, क्योंकि उस समय एक मजबूत नेता थे, जिन्होंने हर रियासत को यह चुनने की आजादी दी कि वह भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्र रहना चाहती है लेकिन, जम्मू-कश्मीर का मुद्दा पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में छोड़ दिया गया।

Ranchi, Jharkhand: BJP MLA CP Singh says, "When India gained independence and was divided into two parts — India and Pakistan — there were more than 300 princely states within India. Sardar Vallabhbhai Patel worked to integrate these states into India because there was a strong… pic.twitter.com/3nHxMMTe7a

— IANS (@ians_india) May 27, 2025