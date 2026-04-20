  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. उधमपुर जिले में कघोट नाले के पास पलटी बस, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जताया गहरा दुख

उधमपुर जिले में कघोट नाले के पास पलटी बस, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जताया गहरा दुख

Udampur Bus Accident :  जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। रामनगर के कघोट (कानोटे) गांव के पास एक सार्वजनिक परिवहन बस पलट गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी में 15–20 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के ताज़ा अपडेट के अनुसार, इस हादसे में 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हैं।

By हर्ष गौतम 
Updated Date

Udampur Bus Accident :  जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। रामनगर के कघोट (कानोटे) गांव के पास एक सार्वजनिक परिवहन बस पलट गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी में 15–20 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के ताज़ा अपडेट के अनुसार, इस हादसे में 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि रामनगर से उधमपुर जा रही बस कघोट नाले के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन सड़क की स्थिति या चालक की लापरवाही को संभावित वजह माना जा रहा है।

पढ़ें :- प्रयागराज में बड़ा हादसा: धमाके से ढहा कोल्ड स्टोरेज , 20 लोगों के दबे होने की आशंका, कई मजदूरों की मौत

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए GMC उधमपुर में भर्ती कराया जा रहा है। गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी की जा रही है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए बताया कि उन्होंने उधमपुर के उपायुक्त से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि वे और उनका कार्यालय लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बचाव कार्य जारी है और मृतकों व घायलों की संख्या में बदलाव संभव है। प्रशासन द्वारा हादसे की जांच भी शुरू की जा सकती है।

इस बीच, जम्मू-कश्मीर के एलजी कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उधमपुर में हुआ दुखद सड़क हादसा बेहद दर्दनाक है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मैंने जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग को हर संभव मदद देने के निर्देश दे दिए हैं।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस दर्दनाक सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Japan Earthquake : जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी,सावधानी बरतने की सलाह

Japan Earthquake : जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट...

Ajit Pawar Plane Crash Case : DGCA अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोहित पवार ने उठाया सवाल, बोले-'छोटी मछली गिरफ्तार, शार्क अभी भी आजाद'

Ajit Pawar Plane Crash Case : DGCA अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोहित...

उधमपुर जिले में कघोट नाले के पास पलटी बस, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जताया गहरा दुख

उधमपुर जिले में कघोट नाले के पास पलटी बस, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी,...

Jammu-Kashmir News : उधमपुर में खाई में गिरी यात्री बस, 15 लोगों की मौत, कई घायल

Jammu-Kashmir News : उधमपुर में खाई में गिरी यात्री बस, 15 लोगों...

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह के तबादले से प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज, आशुतोष निरंजन को सौंपी गई जिम्मेदारी

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह के तबादले से प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज,...

UP IAS Transfer : यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, योगी सरकार ने 15 जिलों के डीएम समेत 40 IAS अधिकारियों का किया तबादला

UP IAS Transfer : यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, योगी सरकार ने...