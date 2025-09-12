किसान आंदोलन मानहानि केस में BJP सांसद कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें, SC ने याचिका पर सुनवाई से किया इंकार

Kisan Andolan Defamation Case: अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी वह याचिका वापस ले ली है जिसमें केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में उनके द्वारा किए गए एक रीट्वीट पर दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी। यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। पीठ द्वारा याचिका पर विचार करने में अनिच्छा दिखाने के बाद, रनौत के वकील ने इसे वापस ले लिया।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ द्वारा यह सुझाव दिए जाने के बाद कि अभिनेत्री ट्रायल कोर्ट में वैकल्पिक उपाय अपना सकती हैं, रनौत के वकील ने अपनी मुवक्किल की याचिका वापस लेने का फैसला किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई की। जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, न्यायमूर्ति मेहता ने याचिकाकर्ता की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, “आपकी टिप्पणियों के बारे में क्या? यह कोई साधारण री-ट्वीट नहीं था। आपने अपनी टिप्पणियाँ जोड़ दी हैं। आपने इसमें मसाला डाल दिया है।”

वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने अपनी टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दे दिया है। न्यायमूर्ति मेहता ने जवाब दिया कि निचली अदालत में स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। वकील ने कहा, “स्थिति ऐसी है कि मैं पंजाब में यात्रा नहीं कर सकती।” पीठ ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांग सकती हैं। जब वकील ने आगे दलीलें रखनी चाहीं, तो पीठ ने चेतावनी दी कि वह प्रतिकूल टिप्पणियाँ करने के लिए बाध्य हो सकती है, जिससे मुकदमे में उनके बचाव पक्ष को नुकसान पहुँच सकता है। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, “हमें ट्वीट में लिखी बातों पर टिप्पणी करने के लिए न कहें। इससे आपके मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपके पास एक वैध बचाव हो सकता है।”

पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने का सुझाव दिया। तदनुसार, याचिका वापस ली गई मानकर खारिज कर दी गई। इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद रनौत ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया था कि भाजपा नेता यह साबित करने में विफल रहीं कि उनका कथित रूप से मानहानिकारक ट्वीट सद्भावना से कैसे किया गया था।

कथित तौर पर, कंगना ने ट्विटर पर एक बुजुर्ग महिला प्रदर्शनकारी, महिंदर कौर (प्रतिवादी) के बारे में अपनी टिप्पणी के साथ एक पोस्ट को रीट्वीट किया था, जिसमें कहा गया था, “वह वही दादी हैं जिन्हें टाइम पत्रिका में सबसे शक्तिशाली भारतीय होने के लिए चित्रित किया गया था… और वह 100 रुपये में उपलब्ध हैं।” इस ट्वीट ने महिंदर कौर को शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाली बिलकिस दादी से गलत तरीके से जोड़ा, और यह संकेत दिया कि उनके जैसे प्रदर्शनकारी किराए पर उपलब्ध हैं।