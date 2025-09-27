असम के बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका, BPF ने 29 सीटों के साथ जीता चुनाव

  1. हिन्दी समाचार
Assam Bodoland Territorial Council Election Results: असम के बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद चुनाव में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) शानदार जीत हासिल की है। इस चुनाव में बीपीएफ राज्य की सत्तारूढ़ दल भाजपा और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) से काफी आगे रही। बीपीएफ ने कुल 40 सीटों में 29 सीटें अपने नाम की। बता दें कि इस चुनाव में मतदान 22 सितंबर को हुए थे। जहां 316 उम्मीदवार मैदान में थे।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने ​बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को बताया महिला और विकास विरोधी

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के अंतर्गत पांच जिलों कोकराझार, चिरांग, उदलगुरी, बक्सा और तामुलपुर में इस बार कुल 316 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने हाल के चुनावों में 29 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की। ​​वहीं, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) 7 सीटें हासिल करने में सफल रही और भाजपा ने 4 सीटें जीतीं। बीपीएफ को मिला स्पष्ट जनादेश इस क्षेत्र में उसकी पकड़ को दर्शाता है, जबकि यूपीपीएल और भाजपा राजनीतिक परिदृश्य में छोटी लेकिन महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए हुए हैं। असम बीटीसी चुनाव परिणाम 2025 के बाद बीपीएफ समर्थकों ने बीटीसी सचिवालय के सामने जश्न मनाया और पटाखे फोड़े।

बता दें कि इस चुनाव में भाजपा ने अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चुनावों से पहले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) में कई चुनावी रैलियां की हैं। लेकिन, इस चुनाव में बड़ी हार भाजपा के लिए चिंताजनक है।

