UP समेत चार राज्य बनें BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में रोड़ा! जानिए कौन-कौन रेस में

UP समेत चार राज्य बनें BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में रोड़ा! जानिए कौन-कौन रेस में

When will BJP get a New National President: देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है, लेकिन पार्टी की ओर से अपना नया अध्यक्ष नहीं चुना जा सका है। अब खबर आ रही है कि नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर इंतजार और लंबा हो सकता है। जिसकी वजह उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव है।