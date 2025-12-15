बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की जेपी नड्डा और अमित शाह ने की ताजपोशी, कई शीर्ष नेता रहे मौजूद

भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन (BJP New National Working president Nitin Nabin) की ताजपोशी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में की गई।
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन (BJP New National Working president Nitin Nabin) की ताजपोशी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (BJP National President Jagat Prakash Nadda) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने नितिन नबीन (Nitin Nabin) को पटका पहनाकर और गुलदस्ता देकर उनकी ताजपोशी की।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @JPNadda व केंद्रीय गृहमंत्री श्री @AmitShah की उपस्थिति में नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। pic.twitter.com/sgKg4Ng0Hw
— BJP (@BJP4India) December 15, 2025
भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। pic.twitter.com/kM86JohT9C
— BJP (@BJP4India) December 15, 2025
इससे पहले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा (Delhi BJP President Virendraa Sachdeva) ने दिल्ली पहुंचने पर नितिन नबीन (Nitin Nabin) का स्वागत किया।
भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन पदभार ग्रहण करने के लिए नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे।
देखिए, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत… pic.twitter.com/vPfuftzNwE
— BJP (@BJP4India) December 15, 2025