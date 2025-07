Bokaro Encounter : 25 लाख का इनामी कुंवर मांझी सहित दो नक्सली ढेर, एक कोबरा जवान शहीद

नई दिल्ली। झारखंड (Jharkhand) में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लुगू पहाड़ (Luguburu Hill) और बिरहोरडेरा इलाकेमें सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25 लाख के इनामी कुख्यात नक्सली एरिया कमांडर कुंवर मांझी (Naxal Area Commander Kunwar Manjhi) समेत दो नक्सली मारे गए। वहीं, इस दौरान कोबरा 209 बटालियन का एक जवान भी शहीद हो गया है।

जानकारी के अनुसार, झारखंड (Jharkhand) को नक्सलमुक्त बनाने के उद्देश्य से सुरक्षाबलों द्वारा लगातार सघन सर्च ऑपरेशन (Intensive Search Operation) चलाया जा रहा है। मंगलवार को जब जवानों की टीम लुगू पहाड़ (Luguburu Hill) के जंगलों में तलाशी अभियान पर निकली, तभी नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए दो नक्सलियों को ढेर कर दिया। महानिरीक्षक (अभियान) एस माइकल राज ने कहा कि मुठभेड़ लगभग एक घंटे तक चली। इस मुठभेड़ में हमारा एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया और दो लोगों के मारे जाने की सूचना है। अभियान अभी भी जारी है और इसके समाप्त होने के बाद पूरी जानकारी साझा की जाएगी।

Ranchi, Jharkhand: An encounter broke out between police and CPI Maoists in the forests of Luguburu Hill, Gomia block, Bokaro. Two Naxalites from the ₹25 lakh-rewarded Birsen squad were killed. A Cobra-209 jawan was seriously injured. Further investigations are underway… pic.twitter.com/O9u0JKNBqc

— IANS (@ians_india) July 16, 2025