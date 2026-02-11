जेल में बंद राजपाल यादव की मदद के लिए उतरा बॉलीवुड, FWICE ने सभी फाइनेंशियल मदद करने की अपील

चेक बाउंस होने के मामले में अभिनेता राजपाल यादव तिहाड़ जेल में पांच फरवरी को सरेंडर किया था, तब से वह जेल में बंद है। उन्हे अब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। एक्टर-कॉमेडियन के सरेंडर के बाद, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज भी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से अपील करने के लिए आगे आया कि वे यादव के जीवन के मुश्किल दौर में उनके साथ खड़े रहेंगे।
नई दिल्ली। चेक बाउंस होने के मामले में अभिनेता राजपाल यादव (Actor Rajpal Yadav) तिहाड़ जेल में पांच फरवरी को सरेंडर किया था, तब से वह जेल में बंद है। उन्हे अब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। एक्टर-कॉमेडियन के सरेंडर के बाद, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज भी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से अपील करने के लिए आगे आया कि वे यादव के जीवन के मुश्किल दौर में उनके साथ खड़े रहेंगे।
FWICE ने सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, एसोसिएशन और शुभचिंतकों से अपील की कि वह राजपाल यादव को उनकी देनदारियों को सुलझाने में मदद करे। साथ ही और उनकी आजादी, सम्मान और मन की शांति वापस पाने में मदद करने के लिए अपना नैतिक और फाइनेंशियल सपोर्ट दें। रिलीज में आगे कहा गया कि जो मेंबर और शुभचिंतक पैसे की मदद देना चाहते हैं, वह सीधे श्री राजपाल यादव को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या FWICE के ज़रिए अपना सपोर्ट दे सकते हैं। फेडरेशन पूरी ट्रांसपेरेंसी का भरोसा देता है और मिले किसी भी फंड को जिम्मेदारी से इकट्ठा करके उन्हें जल्द से जल्द उनके बकाए का पेमेंट करने में मदद करने के लिए सौंप दिया जाएगा। इससे पहले, एक्टर सोनू सूद और गुरमीत चौधरी (Actors Sonu Sood and Gurmeet Choudhary) भी आगे आए थे। राजपाल यादव की मदद करें। यह तब हुआ जब दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल नौरंग यादव की चेक बाउंस होने के कई मामलों में जेल से बचने की आखिरी कोशिश को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि आगे कोई भी सुनवाई होने से पहले उन्हें जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा। यह आदेश तब आया जब यादव शिकायत करने वाली कंपनी को सेटलमेंट अमाउंट के पेमेंट के बारे में अंडरटेकिंग का बार-बार उल्लंघन करने के बाद कोर्ट द्वारा तय सरेंडर की डेडलाइन का पालन करने में नाकाम रहे। एक्टर की तरफ से पेश सीनियर वकील ने कहा कि यादव तुरंत 25 लाख रुपये जमा करने के लिए तैयार थे और दोनों पार्टियों ने बाकी बकाया रकम चुकाने के शेड्यूल पर टेंटेटिवली सहमति जताई थी। हालांकि कोर्ट ने कोई राहत देने से मना कर दिया, यह देखते हुए कि यादव को पहले ही चार फरवरी, 2026 को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस शर्मा ने कहा कि चूंकि एक्टर सरेंडर ऑर्डर का पालन करने में फेल रहे हैं, इसलिए जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के बाद ही उनकी बात सुनी जाएगी। कोर्ट की बात के बाद, यादव के वकील ने बेंच को बताया कि एक्टर पांच फरवरी को बाद में तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि यादव के सरेंडर करने के बाद, वह कानून के मुताबिक सही एप्लीकेशन फाइल करने के लिए फ्री होंगे। अब जब वह जेल में हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनकी पैसों की दिक्कतों और कानूनी मामलों से निपटने में मदद के लिए आगे आ रहे हैं।