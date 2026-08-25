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Boltt Ace 5G : Fire-Boltt के दो 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, जानें डिस्प्ले और कीमत

Fire-Boltt के नए सब-ब्रांड के पहले दो स्मार्टफोन - Boltt Ace 5G और Boltt Evo - मंगलवार को भारत में लॉन्च किए गए। इसके साथ ही यह टेक कंपनी देश के हैंडसेट मार्केट में उतर गई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Boltt Ace 5G : Fire-Boltt के नए सब-ब्रांड के पहले दो स्मार्टफोन – Boltt Ace 5G और Boltt Evo – मंगलवार को भारत में लॉन्च किए गए। इसके साथ ही यह टेक कंपनी देश के हैंडसेट मार्केट में उतर गई है।

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ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म
दोनों फोन अगले महीने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

चिपसेट
इसके अलावा, दोनों ही फोन में Unisoc के चिपसेट दिए गए हैं।

फीचर्स
Boltt Ace 5G और Evo डुअल-सिम स्मार्टफोन हैं जो Android 16 के साथ आते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 6.79-इंच का HD+ (720 x 1,640 पिक्सल) LCD टचस्क्रीन है, जो 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। Ace 5G में ऑक्टा-कोर Unisoc T8200 चिपसेट है, साथ ही 8GB तक RAM और 128GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज है, जिसे माइक्रो-SD कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

कैमरा
कैमरे की बात करें तो, Boltt Ace 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 64MP का मेन कैमरा और एक दूसरा कैमरा (जिसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है) शामिल है। वहीं, Boltt Evo के पिछले हिस्से में 50MP का प्राइमरी कैमरा और उसके साथ 2MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा भी है।

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कीमत और उपलब्धता
भारत में Boltt Ace 5G के बेस वेरिएंट (4GB RAM और 64GB स्टोरेज) की कीमत ₹13,999 से शुरू होती है। वहीं, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले हायर-एंड वेरिएंट की कीमत ₹14,999 है। सबसे महंगे वेरिएंट (8GB RAM और 128GB स्टोरेज) की कीमत ₹15,999 है।

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