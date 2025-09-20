एशिया कप में ओमान के खिलाफ फील्डिंग करते समय गेंदबाज को लगी चोट, कल पाकिस्तान के खिलाफ खलने पर संशय

नई दिल्ली। भारतीय स्टार स्पिनर अक्षर पटेल (Indian star spinner Axar Patel) का मौजूदा एशिया कप (asia cup) में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सुपर चार मैच में खेलना अनिश्चित है। एशिया कप 2025 के ग्रुप- ए में ओमान के खिलाफ अबू धाबी में खेले गए मैच के दौरान फील्डिंग करते समय सिर में चोट लग गई थी। पटेल ओमान (oman) के 15वें ओवर में कैच लेने की कोशिश में चोटिल हो गए और बेचैनी में मैदान से बाहर चले गए।

बता दे कि 15वें ओवर की पहली गेंद पर हम्माद मिर्जा का शॉट चूक गया और गेंद अक्षर की तरफ उछल गई। वह मौके का फायदा उठाते हुए गेंद को पटकने के लिए कूद गए और उनका सिर मैदान से टकरा गया। भारत के फील्डिंग कोच टी दिलीप (Fielding coach T Dilip) ने मैच के बाद पटेल को ठीक बताते हुए कुछ आश्वासन दिया है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच की तैयारी के लिए 48 घंटे से भी कम समय बचा है, ऐसे में पटेल की फिटनेस चिंता का विषय बनी हुई है। अगर पटेल बाहर होते हैं, तो भारत को केवल दो स्पिनरों कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, के साथ उतरना पड़ सकता है। उनकी जगह एक तेज गेंदबाज को उतारने की संभावना है। पटेल ने ओमान के खिलाफ बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया था और 13 गेंदों पर 26 रन बनाए थे। उनकी अनुपस्थिति भारत के टीम संयोजन और लचीलेपन को प्रभावित कर सकती है।

आवश्यकता पड़ने पर भारत के पास है दो विकल्प

दो अन्य समान विकल्प जो भारत आवश्यकता पड़ने पर बुला सकता है, वह हैं रियान पराग और वाशिंगटन सुंदर (Riyan Parag and Washington Sundar)। दोनों उनकी स्टैंडबाय सूची (standby list) का हिस्सा हैं। अक्षर ने पारी में केवल एक ओवर फेंका, जिसमें उन्होंने चार रन दिए, भारत ने 21 रन से जीत के लिए आठ गेंदबाजों को लगाया। हालांकि फील्डिंग कोच टी दिलीप ने कहा कि पटेल मैच के बाद ठीक दिखे, लेकिन खेलों के बीच कम बदलाव ऑलराउंडर की रिकवरी के लिए एक चुनौती है। भारत अपने पहले सुपर फोर मुकाबले में रविवार को पाकिस्तान से भिड़ेगा।