U19 Asia Cup : भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप में किया विजयी आगाज ,वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी से भारत ने यूएई को हराया

नई दिल्ली। भारत के नए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने अंडर-19 एशिया कप के पहले मुकाबले में यूएई को 234 रनों के बड़े अंतर से हराया। भारत ने वैभव के 95 गेंदों पर नौ चौकों और 14 छक्कों की मदद से 171 रन और आरोन जॉर्ज के 69 तथा विहान मलहोत्रा के 69 रनों की अर्धशतकीय पारी से 50 ओवर में छह विकेट पर 433 रन बनाए। जवाब में यूएई की 50 ओवर में सात विकेट पर 199 रन ही बना सका।

यूएई की ओर से उदिश सुरी ने 106 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 78 रन बनाए, जबकि पृथ्वी मधु ने 50 रन बनाए। भारत की ओर से दीपेश देवेंद्रन ने दो विकेट लिए, जबकि किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, खिलान पटेल और विहान को एक-एक सफलता मिली।