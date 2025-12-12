  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. U19 Asia Cup : भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप में किया विजयी आगाज ,वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी से भारत ने यूएई को हराया

U19 Asia Cup : भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप में किया विजयी आगाज ,वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी से भारत ने यूएई को हराया

भारत के नए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने अंडर-19 एशिया कप के पहले मुकाबले में यूएई को 234 रनों के बड़े अंतर से हराया। भारत ने वैभव के 95 गेंदों पर नौ चौकों और 14 छक्कों की मदद से 171 रन और आरोन जॉर्ज के 69 तथा विहान मलहोत्रा के 69 रनों की अर्धशतकीय पारी से 50 ओवर में छह विकेट पर 433 रन बनाए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत के नए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने अंडर-19 एशिया कप के पहले मुकाबले में यूएई को 234 रनों के बड़े अंतर से हराया। भारत ने वैभव के 95 गेंदों पर नौ चौकों और 14 छक्कों की मदद से 171 रन और आरोन जॉर्ज के 69 तथा विहान मलहोत्रा के 69 रनों की अर्धशतकीय पारी से 50 ओवर में छह विकेट पर 433 रन बनाए। जवाब में यूएई की 50 ओवर में सात विकेट पर 199 रन ही बना सका।

पढ़ें :- Under 19 Asia Cup 2025 : वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे मैच में 14 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, 17 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त...

यूएई की ओर से उदिश सुरी ने 106 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 78 रन बनाए, जबकि पृथ्वी मधु ने 50 रन बनाए। भारत की ओर से दीपेश देवेंद्रन ने दो विकेट लिए, जबकि किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, खिलान पटेल और विहान को एक-एक सफलता मिली।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

U19 Asia Cup : भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप में किया विजयी आगाज ,वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी से भारत ने यूएई को हराया

U19 Asia Cup : भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप में किया...

Under 19 Asia Cup 2025 : वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे मैच में 14 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, 17 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त...

Under 19 Asia Cup 2025 : वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे मैच में...

क्या टीम इंडिया में कप्तान-उपकप्तान के लिए है रिजर्वेशन कोटा? खराब प्रदर्शन के बावजूद जगह पक्की

क्या टीम इंडिया में कप्तान-उपकप्तान के लिए है रिजर्वेशन कोटा? खराब प्रदर्शन...

U19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, सिर्फ 56 गेंदों में जड़ दी सेंचुरी

U19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां,...

WTC Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से भारत को हुआ भारी नुकसान, अंतिम चार में पहुंची टीम

WTC Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से भारत को हुआ भारी नुकसान,...

कप्तान हरमनप्रीत कौर की बात होने वाली है सच! BCCI चमकाएगा घरेलू महिला क्रिकेटरों की किस्मत

कप्तान हरमनप्रीत कौर की बात होने वाली है सच! BCCI चमकाएगा घरेलू...