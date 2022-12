Breaking-रूस ने यूक्रेन में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू, चारों ओर धमाकों से मचा हड़कंप

कीव। रूस (Russia) के साथ महीनों से जंग लड़ रहे यूक्रेन (Ukraine) पर एक बार फिर से बमवर्षा शुरू हो गई है। इस बार आर-पार की मूड में नजर आ रहे रूस (Russia) ने ताबड़तोड़ भीषण मिसाइल हमले कर पूरे यूक्रेन (Ukraine) में खलबली मचा दी है। बताया जा रहा है कि रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन पर कम से कम 60 क्रूज मिसाइलें दागी हैं और अब यूक्रेन (Ukraine) में चारों तरफ धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी है।

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो रूस (Russia) ने नए सिरे से मिसाइल के जरिए यूक्रेन (Ukraine) पर बमवर्षा शुरू कर दी है और यही वजह है कि यूक्रेन लगातार एयर अटैक का अलार्म बजा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार रूस (Russia) ने यूक्रेन (Ukraine) के तीन प्रमुख शहरों को निशाना बनाया है। रूसी मिसाइल अटैक (Russian Missile Attack) से पूरे यूक्रेन में हड़कंप मच गया है।

#BREAKING 'Explosions' in Kyiv, strikes in other Ukraine regions: officials pic.twitter.com/bb3W6EOdue

— AFP News Agency (@AFP) December 16, 2022