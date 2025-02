Kia Syros Diesel के मिड वेरिएंट HTX को दो लाख रुपये के Down Payment पर लाएं घर, जानें कितनी जाएगी EMI?

Kia की ओर से Sub Four Meter एसयूवी के तौर पर कुछ समय पहले ही Kia Syros को लॉन्‍च किया है। अगर आप इस एसयूवी के डीजल वर्जन के बेस वेरिएंट HTK (O) को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद कितने रुपये की EMI देकर (Kia Syros Diesel HTK O Down Payment and EMI) घर ला सकते हैं।