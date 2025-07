बसपा सुप्रीमो मायावती बोलीं- बिहार में बदहाल कानून-व्यवस्था से ध्यान हटाने के लिए CM नीतीश की घोषणाएं चुनावी छलावा…

Mayawati on deteriorating law and order situation in Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राज्य में हाल ही में घटी आपराधिक घटनाओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्षी नेता राज्य में बदहाल कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम नीतीश की ओर से चुनाव से ठीक पहले की जा रही घोषणाओं को लेकर हमला बोला है।