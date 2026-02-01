Budget 2026 Auto Industry : ऑटो सेक्टर बजट में खास है सीएनजी मिश्रण, सस्ती बैटरी के साथ समग्र गतिशीलता तंत्र में निवेश, विकास पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद

  1. हिन्दी समाचार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। केंद्रीय बजट 2026 में भारत के green energy और Mobility ecosystem को मजबूत करने के उद्देश्य से उपायों का एक व्यापक सेट प्रस्तुत किया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Budget 2026 Auto Industry :  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। केंद्रीय बजट 2026 में भारत के green energy और Mobility ecosystem को मजबूत करने के उद्देश्य से उपायों का एक व्यापक सेट प्रस्तुत किया गया है। सीएनजी और पीएनजी में संपीड़ित जैव गैस (CBG) के चरणबद्ध मिश्रण को अनिवार्य करने से लेकर Manufacturing support और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के माध्यम से Electric vehicle ecosystem का विस्तार करने तक, बजट स्थिरता की दिशा में एक निर्णायक कदम का संकेत देता है। प्रमुख प्रस्तावों में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी उत्पादन (Budget 2026 E vehicle battery production)  के लिए प्रोत्साहन, महत्वपूर्ण खनिजों पर शुल्क छूट और दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावेदारों के लिए कर राहत भी शामिल हैं। इन घोषणाओं से भारत के समग्र गतिशीलता तंत्र (Overall mobility system) में निवेश और विकास पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री का कहना है कि विकसित भारत में विकास का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ा रहना चाहिए। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “हम 7 रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में विनिर्माण बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।”
वित्त मंत्री ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज संपदा से भरपूर राज्यों के लिए समर्थन बढ़ाया। उन्होंने कहा, हम प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल के विकास के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 (India Semiconductor Mission 2.0) शुरू करेंगे। लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कोष (India Semiconductor Mission 2.0) से इस क्षेत्र में अग्रणी कंपनियां तैयार होंगी। पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ यात्री प्रणालियों (Sustainable transport systems) को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (High-speed rail corridor) विकसित करेंगे जो विकास को जोड़ने वाले माध्यम के रूप में काम करेंगे।

 

 

