सिर्फ इस एक फल को रोज खाने से आप रहेंगे हमेशा हेल्दी, बीमारी होंगी कोसों दूर

दोस्तों अगर हमेशा हेल्दी रहना है तो आपको अपने खाने में फल और सब्जी को अपने भोजन में भारी मात्रा में शामिल करना चाहियें। आनाज से ज्यादा फल और सब्जी का सेवन करने में ध्यान देना चाहिये। आर्युवेद भी यही कहता है कि अगर हमेशा हेल्दी रहना है तो फल सब्जी पेड़ों के पत्ते फूल को अपने भोजन में यूज करें।

सेब को रोज खाना सेहत के लिये लाभदायक

आर्युवेद कहता है कि अगर आप अपने नाश्ते में रोज एक सेब शामिल कर लें तो आप किसी भी ​बीमारी से बीमार नहीं होंगे।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए सेब हर व्यक्ति को रोजाना खाना चाहिए। सेब को इसलिए रोजाना खाना चाहिए क्योंकि यह फलों में उत्तम माना गया है। कहावत भी है। An apple a day, keeps the doctor away. अर्थात एक सेब नित्य खाने से डाक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेब भूखे पेट खाना अच्छा है। यह गर्मी, खुशकी दूर करता है। सुबह के समय सेब खाकर ऊपर से दूध पिया जाए तो एक दो माह में त्वचा का रंग निखरेगा, चेहरे पर लाली झलकेगी, यौन सम्बन्धी सभी कमजोरियां दूर होकर जीवन में स्फूर्ति दौड़ने लगेगी। यह बहुत अच्छा टानिक है। मानसिक तनाव, चर्म रोग, और श्वास प्रणाली के रोगों में दो सेब रोजाना सेवन करने से लाभ होता है।