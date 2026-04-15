CBSE Class 10 Results : सीबीएसई ने 10वीं के बोर्ड नतीजे घोषित, छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं अपने अंक

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE ) के परिणाम बुधवार को घोषित कर दिये हैं। छात्र अपने नतीजे आज ही देख सकेंगे। बोर्ड की ओर से 10वीं कक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे।

छात्र अपने CBSE Class 10 के नतीजे 2026 आधिकारिक वेबसाइटों – cbse.gov.in और results.cbse.nic.in – के साथ-साथ UMANG ऐप और DigiLocker पर भी ज़रूरी जानकारी (credentials) का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। CBSE Class 10 की परीक्षाएं 2026 में 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं, जिसमें लगभग 25 लाख छात्र शामिल हुए थे। आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा, DigiLocker नतीजों तक पहुंचने का सबसे तेज़ तरीकों में से एक है, जिससे छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। नतीजे घोषित होने के बाद, उन्हें देखने का सीधा लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। छात्रों को अपने नतीजे देखने के लिए अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड ID, जन्म तिथि और सिक्योरिटी PIN की ज़रूरत होगी।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 (सत्र 1) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके CBSE कक्षा 10 के नतीजे 2026 आधिकारिक वेबसाइटों cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर देख सकते हैं। CBSE कक्षा 10 की परीक्षाएं 2026 में 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं, जिसमें लगभग 25 लाख छात्र शामिल हुए थे।

पुनर्मूल्यांकन के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

रिजल्ट घोषित होने के बाद यदि कोई छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह वेरिफिकेशन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही, जो छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम पासिंग अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बोर्ड द्वारा जुलाई के आसपास सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे उन्हें दोबारा परीक्षा देकर पास होने का अवसर मिल सके।