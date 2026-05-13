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CBSE 12th Result 2026 OUT : सीबीएसई 12 वीं का रिजल्ट जारी, यहां देखें मार्कशीट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। उमंग ऐप पर नतीजों का लिंक जारी किया गया है। विद्यार्थी अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी डालकर परिणाम चेक कर सकते हैं। उमंग ऐप के अलावा छात्र छात्राएं सीबीएसई आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in और डिजीलॉकर (Digilocker) से भी 12वीं का परिणाम चेक कर सकते हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। उमंग ऐप पर नतीजों का लिंक जारी किया गया है। विद्यार्थी अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी डालकर परिणाम चेक कर सकते हैं। उमंग ऐप के अलावा छात्र छात्राएं सीबीएसई आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in और डिजीलॉकर (Digilocker) से भी 12वीं का परिणाम चेक कर सकते हैं।

पढ़ें :- CBSE 2nd Exam 2026 Datesheet : सीबीएसई 10वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षा 15 मई से , यहां देखें डेटशीट

इस वर्ष सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 85.20 फीसदी रहा। लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से अच्छा रहा । लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जो लड़कों के 82.13% पास प्रतिशत की तुलना में 6.73% अधिक है। ट्रांसजेंडर श्रेणी के छात्रों का पास प्रतिशत 100% रहा बीते दो वर्षों से सीबीएसई 13 मई को 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित करता आ रहा है। इस वर्ष भी बोर्ड ने 13 मई को परिणाम जारी कर दिया। बीते दो दिनों में डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर आई सीबीएसई 12वीं रिजल्ट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट ने लाखों विद्यार्थियों और पेरेंट्स के दिलों की धड़कनें और उत्सुकता बढ़ा दी थी।

डिजॉलॉकर ( Digilocker ) पर कैसे देखें सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2026

स्टेप 1- डिजीलॉकर एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां आपकी मार्कशीट पूरी तरह से सुरक्षित और वैलिड रहती है। इसे एक्सेस करने का तरीका बेहद आसान है। सबसे पहले डिजीलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या इसका ऐप डाउनलोड करें।

स्टेप 2- अपने आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए ‘लॉग इन’ करें। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो ‘Sign Up’ कर अपना रजिस्ट्रेशन करें।

पढ़ें :- UP Board Results 2026 : योगी सरकार ने पारदर्शिता और समयबद्धता से रचा नया मानक, परीक्षार्थी सबसे पहले इस साइट पर देख सकेंगे रिजल्ट

स्टेप 3- होमपेज पर ‘Education’ कैटेगरी में जाकर ‘CBSE’ को चुनें।

स्टेप 4. अब ‘Class XII Marksheet’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5- अपना रोल नंबर (Roll Number) और एडमिट कार्ड आईडी (Admit Card ID) दर्ज करें।

स्टेप 6- आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1- उमंग ऐप डाउनलोड करें या web.umang.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- अपने मोबाइल नंबर और रोल नंबर से रजिस्टर करें

स्टेप 3- लॉग इन करें और एजुकेशन सेक्शन पर जाएं

स्टेप 4- ‘सीबीएसई’ > ‘सीबीएसई कक्षा 12’ पर क्लिक करें

स्टेप 5- क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट करें

पढ़ें :- CBSE Board Result 2026 : 14 अप्रैल को आ सकता है सीबीएसई रिजल्ट? यहां से डाउनलोड करें मार्कशीट
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