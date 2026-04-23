CBSE 2nd Exam 2026 Datesheet : सीबीएसई 10वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षा 15 मई से , यहां देखें डेटशीट

CBSE 2nd Exam Datesheet 2026 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 की दूसरी परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा का टाइमटेबल उम्मीदवार सीबीएसई (CBSE) की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर देख सकते हैं। जारी डेटशीट के मुताबिक, 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुक्रवार 15 मई से गणित की परीक्षा के साथ शुरू होंगी और 21 मई को सोशल साइंस की परीक्षा के साथ समाप्त होंगी।

सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी।

परीक्षा की अवधि विषय के अनुसार 2 या 3 घंटे की होगी।