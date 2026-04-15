  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP Recruitment : प्लाटून कमांडर व ब्लॉक ऑर्गनाइजर के 295 पदों पर होगी भर्ती, 16 जून से 6 जुलाई तक होंगे आवेदन

UP Recruitment : प्लाटून कमांडर व ब्लॉक ऑर्गनाइजर के 295 पदों पर होगी भर्ती, 16 जून से 6 जुलाई तक होंगे आवेदन

UP Recruitment : उत्तर प्रदेश में प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गनाइजर  (Block Organizer) के कुल 295 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission) ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP Recruitment : उत्तर प्रदेश में प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गनाइजर  (Block Organizer) के कुल 295 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission) ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 16 जून से 6 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग के अनुसार चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा। भर्ती से युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

पढ़ें :- UP News : लेखपाल भर्ती के लिए 7994 पदों पर संशोधित विज्ञापन जारी, 28 जनवरी तक ​करें आवेदन

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कालपी में ‘खनन माफिया’ का खुला आतंक : युवती से छेड़खानी करते हुए घर गिराने की दी धमकी

कालपी में ‘खनन माफिया’ का खुला आतंक : युवती से छेड़खानी करते...

एआई जागरूकता पर गोरखपुर का नाम गिनीज बुक में दर्ज ,मुख्यमंत्री और टाटा संस के चेयरमैन को सौंपा प्रमाण पत्र

एआई जागरूकता पर गोरखपुर का नाम गिनीज बुक में दर्ज ,मुख्यमंत्री और...

UP Recruitment : प्लाटून कमांडर व ब्लॉक ऑर्गनाइजर के 295 पदों पर होगी भर्ती, 16 जून से 6 जुलाई तक होंगे आवेदन

UP Recruitment : प्लाटून कमांडर व ब्लॉक ऑर्गनाइजर के 295 पदों पर...

बैजू यादव के नेतृत्व में गरजी सोनौली—अंबेडकर जयंती पर सड़कों पर उतरा जनसैलाब, ‘जय भीम’ से गूंजा पूरा कस्बा!

बैजू यादव के नेतृत्व में गरजी सोनौली—अंबेडकर जयंती पर सड़कों पर उतरा...

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ,बोले- यूपी में अगले पांच वर्षों में तेजी से बढ़ेगा निवेश और रोजगार, राज्य बनेगा बड़ा निर्यात हब

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ,बोले- यूपी में अगले पांच वर्षों...

अजय राय का पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला, बोले-जो अपनी ब्याहता को सम्मान नहीं दे पाए, वो आधी आबादी को क्या देंगे?

अजय राय का पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला, बोले-जो अपनी ब्याहता को...