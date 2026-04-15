UP Recruitment : प्लाटून कमांडर व ब्लॉक ऑर्गनाइजर के 295 पदों पर होगी भर्ती, 16 जून से 6 जुलाई तक होंगे आवेदन

UP Recruitment : उत्तर प्रदेश में प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गनाइजर (Block Organizer) के कुल 295 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission) ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 16 जून से 6 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग के अनुसार चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा। भर्ती से युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।