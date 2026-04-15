Curd at night :  आप भी खाते हैं रात में दही ?, तो अभी जान लें इसके फायदे और नुकसान

Curd at night : हम अक्सर अपने भोजन में दही को भी शामिल करते हैं। भारतीय भोजन श्रृंखंला में स्वाद और सेहत के लिए दही अपना प्रमुख स्थान रखती है। दही खाने को लेकर लोगों की अपनी अपनी पसंद है। वहीं देखा गया है कि कुछ लोगों को दही का सेवन करना शाम को अच्छा लगता है। लेकिन क्या रात के समय दही खाना फायदेमंद है या इससे आपकी सेहत को कुछ नुकसान हो सकते हैं।

रोज़मर्रा की डाइट का एक अहम हिस्सा

दही हमारी रोज़मर्रा की डाइट का एक अहम हिस्सा है। यह न सिर्फ स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। लेकिन जब बात रात में दही खाने की आती है, तो लोगों के मन में अक्सर सवाल उठता है क्या इसे रात में खाना सही है या नहीं?

असल में, दही एक ऐसा फूड है जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम और अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर दही को सही मात्रा में खाया जाए, तो यह रात में भी फायदेमंद हो सकता है। यह पाचन को बेहतर बनाता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है और शरीर को जरूरी पोषण देता है।

आयुर्वेद में दही

हालांकि, आयुर्वेद के अनुसार रात के समय दही खाने से कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। माना जाता है कि इससे शरीर में बलगम बढ़ सकता है, और कुछ लोगों को गैस, पेट दर्द या भारीपन की समस्या भी हो सकती है। खासकर अगर दही ज्यादा फैट वाली हो या ज्यादा मात्रा में खाई जाए, तो परेशानी बढ़ सकती है।

रात में परहेज करना बेहतर

रात में दही खाना हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर आपका शरीर इसे आसानी से पचा लेता है और आपको कोई परेशानी नहीं होती, तो आप इसे सीमित मात्रा में खा सकते हैं। लेकिन अगर दही खाने के बाद आपको असहजता महसूस होती है, तो इसे रात में परहेज करना बेहतर रहेगा।

दही खाने का सही समय

जहां सही समय की बात है, तो आमतौर पर सुबह और दोपहर में दही खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इस समय हमारा पाचन तंत्र इसे अच्छे से पचा लेता है और शरीर को पूरा फायदा मिलता है। कुल मिला कर यही कहा जा सकता है कि दही हेल्दी जरूर है, लेकिन इसे कब और कितना खाना है, यह आपके शरीर पर निर्भर करता है। अपने शरीर की जरूरत और प्रतिक्रिया को समझकर ही दही को अपनी डाइट में शामिल करें।

रिपोर्ट: कौशिकी गुप्ता