अभिनेता सोनू सूद और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सहित कई हस्तियां ने किए भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के किए दर्शन

मुंबई। अभिनेता सोनू सूद ने बुधवार को पवित्र थोमाला सेवा के दौरान तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की। अभिनेता के साथ उनकी पत्नी सोनाली और बेटे ईशान भी थे, जिन्होंने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित सुबह की इस रस्म में हिस्सा लिया। सोनू सूद और उनके बेटे को सफेद वेष्टि (धोती) पहने देखा गया, जो कि एक बिना सिला हुआ वस्त्र है। जिसे दक्षिण भारत में धार्मिक अवसरों पर बड़े पैमाने पर पहना जाता है। उनके नंगे धड़ पर चमकीले लाल और सुनहरे रंग के अंगवस्त्रम लिपटे हुए थे। दोनों ने अपनी कलाई पर एक पवित्र धागा भी बांध रखा था, जिसे कलावा या मौली के नाम से जाना जाता है।

सोनाली सूद ने भी इस पारंपरिक माहौल के अनुरूप एक खूबसूरत पन्ना-हरे रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके किनारे पर सुनहरी ज़री का काम था। तिरुमाला मंदिर में अन्य जानी-मानी हस्तियों ने भी दर्शन किए। फिल्म अभिनेत्री संयुक्ता मेनन ने हल्के-सफेद रंग की साड़ी पहनकर पूजा-अर्चना की। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने थोमाला सेवा की रस्मों में हिस्सा लिया, जबकि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत किदांबी अपनी पत्नी के साथ मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे। आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों की सातवीं चोटी पर स्थित, तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। सदियों पुराना यह मंदिर देश के सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है, जहाँ हर साल भारत और विदेशों से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।