टाइफाइड को जटिल बनाती हे भ्रांतियां, जाने कैसे बचा सकता है बीमारी से

नई दिल्ली। दूषित भोजन और पानी की आपूर्ति के कारण टाइफाइड बुखार का खतरा अभी भी बना हुआ है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्वच्छता की उचित व्यवस्था नहीं है। खतरनाक भ्रांतियां बीमारी की पहचान और उपचार को जटिल बना सकती हैं, जिससे मरीजों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। टाइफाइड बुखार आज भी हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है, खासकर उन देशों में जहां पानी असुरक्षित है और स्वच्छता की व्यवस्था खराब है। यह बीमारी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होती है और दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र जैसे सरकारी स्वास्थ्य निकाय स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शीघ्र निदान और सही उपचार जीवन बचाते हैं। फिर भी कई लोग देर से अस्पताल पहुंचते हैं। इसका कारण दवाओं की कमी नहीं बल्कि वे भ्रांतियां हैं जो इलाज में देरी करती हैं। यहां टाइफाइड के बारे में कुछ हानिकारक भ्रांतियां दी गई हैं जो अक्सर निदान, उपचार और ठीक होने में देरी करती हैं।

टाइफाइड हमेशा बहुत तेज बुखार से शुरू होता है। कई लोग इलाज कराने से पहले तेज बुखार का इंतजार करते हैं। यह देरी खतरनाक हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और सीडीसी के अनुसार टाइफाइड की शुरुआत अक्सर हल्के बुखार, सिरदर्द, कमजोरी या पेट में तकलीफ से होती है। पहले सप्ताह में तापमान धीरे-धीरे बढ़ता है अचानक नहीं। क्योंकि लक्षण सामान्य” लगते हैं, लोग इसे वायरल बुखार या फूड पॉइज़निंग समझ लेते हैं। जब तक बुखार गंभीर होता है, तब तक संक्रमण काफी बढ़ चुका होता है। शुरुआती रक्त परीक्षण पहले सप्ताह में सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। इंतजार करने से परीक्षण की सटीकता कम हो जाती है और एंटीबायोटिक्स देने में देरी होती है। शरीर की गहराई से सफाई करने वाले स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ। अगर भूख ठीक है, तो टाइफाइड नहीं हो सकता एक आम धारणा है कि टाइफाइड के मरीज बिल्कुल भी नहीं खा सकते। सरकारी स्वास्थ्य सलाह बताती है कि भूख में कमी अलग-अलग होती है। कुछ मरीज बीमारी के शुरुआती दिनों में थोड़ा-थोड़ा खाना खाते रहते हैं। बच्चे और युवा कुछ दिनों तक सक्रिय भी दिख सकते हैं। सामान्यता की यह गलत धारणा परीक्षण में देरी का कारण बनती है।

साफ- सुथरे घरों में नहीं होता है टाइफाइड

पेट लगभग ठीक महसूस होने पर भी आंतरिक संक्रमण बढ़ सकता है। साफ-सुथरे घरों में टाइफाइड नहीं हो सकता है। टाइफाइड को अक्सर केवल खराब स्वच्छता से जोड़ा जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि पीने का पानी, कच्ची सब्जियां, बर्फ के टुकड़े या बाहर का खाना दूषित हो तो साफ-सुथरे घर भी खतरे में पड़ सकते हैं। टाइफाइड के जीवाणु न तो दिखाई देते हैं, न ही उनकी गंध आती है और न ही उनका स्वाद लिया जा सकता है। यह बीमारी साफ़-सफ़ाई, आमदनी या शिक्षा के आधार पर भेदभाव नहीं करती।

जल्द बंद कर देते है एंटीबायोटिक्स लेना

भरोसेमंद स्थानीय विक्रेताओं से बार-बार खाना खाना, बिना यह जांच किए कि पानी सुरक्षित है या नहीं। बुखार उतरने पर एंटीबायोटिक्स बंद की जा सकती हैं। एंटीबायोटिक्स लेने के कुछ ही दिनों में अक्सर बुखार कम हो जाता है। इस वजह से कई लोग दवाएं जल्दी बंद कर देते हैं। सरकारी इलाज के दिशा-निर्देश इस बारे में सख्त चेतावनी देते हैं। अधूरा इलाज बैक्टीरिया को ज़िंदा रहने का मौका देता है। इससे बीमारी के दोबारा होने का खतरा और दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जो भारत और दुनिया भर में एक बढ़ती हुई जन-स्वास्थ्य समस्या है। वहीं अधूरा इलाज मरीज़ों को ऐसे वाहक में बदल सकता है जो बिना किसी लक्षण के संक्रमण फैलाते हैं।

टीका नहीं देते जीवन भर सुरक्षा

टाइफाइड का टीका जीवन भर सुरक्षा देता है टाइफाइड का टीका ज़रूरी है, लेकिन यह जीवन भर के लिए सुरक्षा कवच नहीं है। WHO का कहना है कि समय के साथ सुरक्षा कम होती जाती है और यह सभी तरह के बैक्टीरिया (strains) से बचाव नहीं करता। टीका लगवाने वाले लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, हालांकि बीमारी के लक्षण हल्के हो सकते हैं। पूरी सुरक्षा मान लेने से अक्सर लक्षण दिखने पर जाँच करवाने में देरी हो जाती है। असलियत: टीका लगवाने के बाद भी सुरक्षित पानी, साफ़-सफ़ाई और समय पर जांच करवाना बहुत ज़रूरी है।