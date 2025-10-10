California Declares Diwali Public Holiday : अमेरिका के इस राज्य में दिवाली पर सरकारी छुट्टी का ऐलान, लोग धूमधाम से मना सकेंगे त्योहार

कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने मंगलवार को एक कानून पर हस्ताक्षर कर दिवाली को राज्य का आधिकारिक अवकाश बना दिया। इस तरह से कैलिफोर्निया अमेरिका का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां दिवाली को आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। अब यहां दीवाली के दिन छुट्टी रहेगी और भारतीय दीपों के इस पर्व को धूमधाम से मना सकेंगे। देश की लगभग 20% भारतीय-अमेरिकी आबादी कैलिफोर्निया में रहती है।

एबी 268 कानून 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा, जिसके तहत सामुदायिक कॉलेजों और पब्लिक स्कूलों को दिवाली पर बंद रखने की अनुमति होगी तथा राज्य कर्मचारी वेतन सहित अवकाश ले सकेंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैलिफोर्निया में रह रहे करीब 10 लाख दक्षिण एशियाई मूल के लोगों में खुशी की लहर है।

उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन (COHNA) के अनुसार, यह कानून कैलिफोर्निया में हिंदू अमेरिकियों के समावेश की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।