Cannes Film Festival : लापता लेडीज फेम नितांशी की चोटी में दिखीं बॉलीवुड की 8 लेंजडरी एक्ट्रेस, काफी हो रही है तारीफ

Cannes Film Festival : कान फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival) से भारत के कई एक्टर्स और एक्ट्रेसस के लुक वायरल हो रहे हैं। इस बीच लापता लेडीज फेम नितांशी (Laapataa Ladies fame Nitanshi) का हेयर स्टाइल सुर्खियों में है। नितांशी (Nitanshi) ने अपनी हेयर एक्सेसरी में के जरिये कुछ दिवंगत बॉलीवुड की लेजंडरी एक्ट्रेसस को श्रद्धांजलि दी तो कुछ के प्रति सम्मान जताया है। उनकी चोटी में छोटे-छोटे फ्रेम में 8 एक्ट्रेसस नजर आ रही हैं।

#NitanshiGoel makes her #Cannes debut with a tribute to the golden age of Indian cinema pic.twitter.com/k9cF0t24bZ

— BollyHungama (@Bollyhungama) May 15, 2025