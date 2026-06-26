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CBSE Language Policy : 7वीं-9वीं तक के छात्रों पर अभी नहीं लागू होगी नई भाषा नीति, 10वीं तक पुराने नियम ही रहेंगे

CBSE Language Policy : सीबीएसई (CBSE) के कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे उन छात्रों को राहत मिली है, जिन्होंने तीन-भाषा नीति (Three-Language Policy) के तहत दो विदेशी भाषाएं चुनी हैं। सूत्रों के अनुसार, ऐसे छात्र कक्षा 10 तक उसी भाषा संयोजन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।

By santosh singh 
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CBSE Language Policy : सीबीएसई (CBSE) के कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे उन छात्रों को राहत मिली है, जिन्होंने तीन-भाषा नीति (Three-Language Policy) के तहत दो विदेशी भाषाएं चुनी हैं। सूत्रों के अनुसार, ऐसे छात्र कक्षा 10 तक उसी भाषा संयोजन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।

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एक न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नई भाषा नीति (New language policy) के तहत कम से कम दो भारतीय भाषाएं पढ़ने का नियम केवल भविष्य में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर लागू होगा। यह नियम फिलहाल कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों पर पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव) से लागू नहीं किया जाएगा। फिलहाल सीबीएसई की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

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