सॉफ्ट पॉर्न और एडल्ट कंटेंट दिखाने वाले 40 ऐप्स व साइट्स को केंद्र सरकार ने किया बैन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया निर्देश

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने सॉफ्ट पॉर्न और एडल्ट कंटेंट दिखाने वाले 26 वेबसाइट्स और 14 ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला लिया है। इस लिस्ट में ऑल्ट, उल्लू, बिग शॉट्स ऐप, देसीफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब जैसे ऐप्स शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिफिकेशन जारी करके इन वेबसाइट्स को बंद करने का निर्देश दिया है।