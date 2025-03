Chahal Dhanashree Divorce : युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक पर फैसला कल, जानें कितने करोड़ का देना होगा गुजारा भत्ता?

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B (Section 13B of Hindu Marriage Act) के तहत तलाक की डिक्री के लिए निर्धारित छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को माफ करने की मांग की गई थी।

बुधवार को न्यायमूर्ति माधव जामदार की एकल पीठ ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस तलाक याचिका पर कल ही निर्णय ले। कोर्ट ने यह आदेश चहल की आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भागीदारी को ध्यान में रखते हुए दिया।

As per the consent term, Chahal had agreed to pay a permanent alimony of Rs 4 crore 75 lakhs to Verma of which 2 crore 37 lakhs and 55 thousand is already paid.

The non-payment of the rest of the amount was seen as non compliance by the family court.

