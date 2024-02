Chandigarh Mayor Election : अरविंद केजरीवाल, बोले- इस कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) को लेकर हुए विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह (Returning Officer Anil Masih) को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की अगुवाई वाली पीठ ने भाजपा (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच विवाद के केंद्र में आठ “अमान्य” वोटों की जांच की। कहा कि उन्हें “वैध वोट के तौर पर फिर से गिना जाएगा और ‘उसी के आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। फिर से वोटों की गिनती में, जिसमें किन्ही कारणों से रिटर्निंग ऑफिसर मसीह (Returning Officer Anil Masih) द्वारा छोड़े गए आठ वोट भी शामिल हैं । इससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मेयर पद की दौड़ में स्पष्ट जीत मिलेगी।

इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि इस कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को धन्यवाद।

Thank you SC for saving democracy in these difficult times! #ChandigarhMayorPolls

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 20, 2024