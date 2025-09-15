भारत से हार के बाद पाकिस्तान में मचा बवाल: पूर्व खिलाड़ियों ने पीसीबी को बताया जिम्मेदार

नई दिल्ली। एशिया कप में रविवार को भारत ने अपना दूसरा मुकाबला पाकिस्तान से खेला और सात विकेट से शानदार जीत हासिल की है। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया है। वहीं इस हार के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। पाकिस्तान के कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही हार का जिम्मेदार बताया है। पूर्व खिलाड़ी शोएब मलिक ने पीसीबी की खराब व्यवस्था को हार का कारण बताया है। वहीं उमर गुल ने पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने हार के बाद अपनी ही टीम पर तंज कसा है।

एशिया कप 2025 में भारत से हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज उमर गुल ने पीटीवी स्पोटस पर बयान देते हुए कहा कि गेंद ज़्यादा टर्न भी नहीं हो रही थी। इसके बाद हमारे बल्लेबाज भारतीय स्पिनरों को नहीं खेल पाए। भारतीय स्पिनरों ने पाकिस्तान के मध्यक्रम को एक झटके में गिरा डाला। एक बार फिर से कुलदीप यादव ने तीन विकेट गिरा दिए। वहीं वरूण चक्रवती ने एक और अक्षर पटेल ने दो विकेट झटके। तीनों स्पिनरों ने मिलकर छह विकेट लिए है। उन्होने कहा कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने लगभग दस ओवर तक डॉट गेंदें खेली गईं। बल्ले बाज न सिंगल ले रहे थे न स्ट्राइक रोटेट कर रहे थ। इसमें आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता गया और बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आउट होते चले गए।

कुलदीप यादव को खेलने का हल नहीं निकाल पाएं बल्लेबाज- शोएब मलिक

पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने पाक्सिातन क्रिकेट बोर्ड को खराब व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कुलदीप यादव को खेलने का हल आज तक हम नहीं निकाल पाएं है। पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव ने दस मैच खेले है, जिसमें उन्होने 18 विकेट लिए है। उनका औसत 12.67 और इकॉनमी 3.93 रही है। भारत के साथ हम द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं खेलते है। हमारा सामना सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में होता है। कुलदीप यादव को कैसे खेलना है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर कोई गेंदबाज़ लगातार आपके खिलाफ विकेट ले रहा है तो उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। पीसीबी पता नहीं किस प्लानिंग से भारत के खिलाफ मैच खेलती है।

शोएब अख्तर में अपनी ही टीम पर किया तंज

पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपनी ही पाकस्तिान की टीम पर तंज कसते हुए कहा कि सब कुछ वही है, वही मैनेजमेंट, वही कोच, वही स्ट्राइक रेट, वही स्किल की कमी। अजीब कोचिंग, अजीब सिस्टम है, सच कहूं तो समझ नहीं आता क्या कहें। शोएब ने कहा की समझ में नही आता टॉस जितने के बाद पाकिस्तान कप्तान ने पहले बल्लेबाज़ी क्यों चुनी, जबकि दुबई में रिकॉर्ड्स हमेसा से यही बताते हैं कि चेज़ करना आसान है। तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाई भारतीय टीम हमसे बेहतर सोचते है।