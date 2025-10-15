  1. हिन्दी समाचार
  3. बिहार चुनाव के लिए चिराग पासवान ने जारी की पहली सूची, देखें 14 उम्मीदवारों के नाम

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के लिए चिराग पासवान (Chirag Paswan) की पार्टी एलजेपी (आर) ने भी बुधवार को 14 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। चिराग की पार्टी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए गोविंदगंज से राजू तिवारी और सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह को टिकट दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के लिए चिराग पासवान (Chirag Paswan) की पार्टी एलजेपी (आर) ने भी बुधवार को 14 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। चिराग की पार्टी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए गोविंदगंज से राजू तिवारी और सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह को टिकट दिया है।

पढ़ें :- Bihar Assembly Elections 2025 : JDU ने चिराग पासवान की सीटों पर उतारे उम्मीदवार, NDA में बढ़ा टकराव

दरौली से विष्णु देव पासवान, गरखा से सीमांत मृणाल, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार, बखरी से संजय कुमार, परबत्ता से बाबुलाल शौर्य, नाथनगर से मिथुन कुमार, पालीगंज से सुनील कुमार, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, डेहरी से राजीव रंजन सिंह, बलरामपुर से संगीता देवी, मखदुमपुर से रानी कुमारी और ओबरा से प्रकाश चंद्र को टिकट दिया है।

