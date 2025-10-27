CJI गवई का बड़ा फैसला , जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले मुख्य न्यायधीश

  1. हिन्दी समाचार
भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने केंद्र सरकार से जस्टिस सूर्यकांत को अगले CJI के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। मौजूदा CJI गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। अगर केंद्र उनकी सिफारिश को मान लेती है तो CJI गवई के 23 नवंबर को रिटायर होने के बाद 24 नवंबर को वे देश के 53वें CJI बनेंगे।

एक न्यूज़ एजेंसी के सूत्रों के अनुसार CJI गवई ने केंद्रीय कानून मंत्रालय से जस्टिस सूर्यकांत को अगला CJI नियुक्त करने की सिफारिश की है। बता दे कि जस्टिस सूर्यकांत को 24 मई, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर वे अगले CJI बनाते हैं तो चीफ जस्टिस के रूप में उनका कार्यकाल (करीब 1.2 साल) होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होती है।

कैसे चुने जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश?

परंपरा के अनुसार मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायर होने से महीने भर पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय CJI से उनके उत्तराधिकारी के नाम मांगता है । जैसे ही CJI अपनी तरफ से उत्तराधिकारी के नाम का घोषणा करता है वैसे आमतौर पर तय हो जाता है कि अगला सीजेआई कौन बनेगा।

 

