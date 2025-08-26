  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सीएम योगी और विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को दी गई धमकी, जांच में जुटी पुलिस

सीएम योगी और विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को दी गई धमकी, जांच में जुटी पुलिस

सीएम योगी और देवरिया से भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी दी गयी है। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गयी है। इस धमकी भरे मेल के बाद हड़कंप मच गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। सीएम योगी और देवरिया से भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी दी गयी है। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गयी है। इस धमकी भरे मेल के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है। धमकी भरे मेल में कहा गया है कि, विधायक को कई गोलियां मारी जाएंगी। यही नहीं, धमकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चेतावनी दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही धमकी भरे ईमेल करने वाले की भी तलाश शुरू कर दी है।

पढ़ें :- सीएम योगी के गढ़ में दहाड़े संजय निषाद, बोले- अगर BJP को लगता है हमसे फायदा नहीं, तो तोड़ दे गठबंधन

बताया ज रहा है कि, विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर देवरिया-गोरखपुर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बनी एक मजार पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। उनका आरोप था कि मजार का दायरा अवैध रूप से बढ़ाया गया है और इसमें बंजर जमीन, नाला और राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा शामिल कर लिया गया है। इस शिकायत पर गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने भूमि अभिलेखों की जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही कब्जा अवैध पाए जाने पर अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे।

एमडी सेराज ईमेल आई से आई धमकी
इस बीच सोशल मीडिया पर एमडी सेराज नाम की ईमेल आईडी से धमकी दी गई है। धमकी में सदर विधायक को गोली मारने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री का हाल बुरा कर देने की धमकी भी दी गई है। यह भी कहा गया है कि मजार को छूकर देख लो। धमकी भरा मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ रोजगार मेले में निराश बेरोज़गार युवाओं द्वारा “हाय-हाय” के नारे लगाना चिंताजनक: अखिलेश यादव

भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ रोजगार मेले में निराश बेरोज़गार युवाओं द्वारा “हाय-हाय”...

सीएम योगी और विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को दी गई धमकी, जांच में जुटी पुलिस

सीएम योगी और विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को दी गई धमकी, जांच...

Hartalika Teej katha : हरतालिका तीज व्रत कथा, पार्वतीजी के इसी व्रत व तपस्या से डोल गया था शिव जी का सिंहासन

Hartalika Teej katha : हरतालिका तीज व्रत कथा, पार्वतीजी के इसी व्रत...

Lucknow News : 5 वर्ष तक के बच्चों का अब घर बैठे बनेगा आधार कार्ड, डाक विभाग ने नई डोरस्टेप सेवा शुरू की

Lucknow News : 5 वर्ष तक के बच्चों का अब घर बैठे...

नए भारत की संस्कृति ,साहस और शौर्य से विश्व अचंभित : शिवप्रताप शुक्ल

नए भारत की संस्कृति ,साहस और शौर्य से विश्व अचंभित : शिवप्रताप...

NAUATANWA:ठेले पर पिता की अर्थी, उठे इंसानियत के हाथ

NAUATANWA:ठेले पर पिता की अर्थी, उठे इंसानियत के हाथ