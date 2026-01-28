‘सिद्धार्थनगर महोत्सव’ का सीएम योगी ने किया शुभारंभ, कहा-हमारे लिए कोई वोट बैंक नहीं बल्कि हर व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा है

सिद्धार्थनगर। गौतम बुद्ध की पावन तपोभूमि सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज पांच दिवसीय भव्य ‘सिद्धार्थनगर महोत्सव’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने एक जनपद-एक उत्पाद (ODOP) योजना के अंतर्गत सिद्धार्थनगर के प्रसिद्ध काला नमक चावल पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराकर उन्हें अन्न ग्रहण कराया। मुख्यमंत्री ने जनपद के समग्र विकास को नई गति प्रदान करते हुए ₹1,052 करोड़ की लागत से 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है कि सिद्धार्थनगर महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर जनपद के सभी जनप्रतिनिधिगण यहां उपस्थित हैं। ₹1,051 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात जनपद सिद्धार्थनगर को मिल रही है। सीएम ने आगे कहा, याद रखना, शक्ति यदि असुरों के हाथों में आती है तो वह विध्वंस करती है। वहीं शक्ति जब देवों के हाथों में आती है, तो सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनती है।

उन्होंने आगे कहा, हमने 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मानकर विकास को एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया है। मनुष्य जीवन एक-दूसरे के साथ मिलकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस विकास अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मिला है। इंसेफेलाइटिस के कारण आज कोई दम नहीं तोड़ता। हमारे लिए कोई वोट बैंक नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा है और परिवार को कोई बांटकर नहीं देखता। सरकार ने अपने उत्तरदायित्व का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया है। इसका परिणाम आपके सामने है कि आज इंसेफेलाइटिस सदैव के लिए समाप्त हो गया है।