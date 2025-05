CM योगी ने आंधी-बारिश से हुए नुकसान के पीड़ितों को राहत राशि वितरित करने का दिया आदेश

CM योगी ने आंधी-बारिश से हुए नुकसान के पीड़ितों को राहत राशि वितरित करने का दिया आदेश

Damage due to storm and rain in Uttar Pradesh: यूपी में बुधवार शाम और देर रात तेज आंधी-बारिश देखने को मिली है, जबकि राजधानी लखनऊ में देर रात शुरू हुई बारिश तड़के 4.00 बजे रुकी। इस दौरान प्रदेश में अलग-अलग घटनाओं में करीब दो दर्जन लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी कार्यवाही के आदेश दिये हैं।