रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में LLB छात्रों व ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में सीएम योगी सख्त, IG अयोध्या प्रवीण कुमार को सौंपी जांच

बाराबंकी। यूपी के बाराबंकी जिले के श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (SRMU) में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की मान्यता के बिना एलएलबी कोर्स चलाने के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों छात्र-छात्राएं पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को तेज बारिश के बावजूद छात्र यूनिवर्सिटी गेट पर जमा रहे और नारेबाजी करते रहे। छात्रों की बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया। चश्मदीद छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दौड़ा-दौड़ा लाठियों से पिटाई की है। पुलिस की लाठी चार्ज में एबीवीपी के कार्यकर्ता सहित कई छात्र छात्राएं भी घायल हुई हैं।

इस घटना को संज्ञान में लेते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IG अयोध्या प्रवीण कुमार को जांच सौंपी गई है। इसके साथ ही नगर कोतवाल को लाइन हाजिर,CO हटाए दिया गया है। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने 2023-24 के बाद बिना बीसीआई मान्यता के एलएलबी में एडमिशन जारी रखे। एक छात्रा ने बताया कि प्रशासन उन्हें और उनके अभिभावकों को वॉट्सएप पर धमकी भरे संदेश भेज रहा है। छात्रा श्रुति चौधरी ने कहा कि उन्हें बीए-एलएलबी से जबरन बीबीए में ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही 100 रुपए की बकाया फीस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है।

यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों को निलंबित करने की धमकी

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन फर्जी मान्यता दिखा कर छात्रों का एडमिशन ले रहा है। शिवनाथ यादव, दुर्गेश सिंह, दिनेश, अर्पिता, वैभव शुक्ला, आदित्य, अभिषेक कुमार सहित अन्य छात्रों ने बताया कि छात्रों के विरोध करने पर जुर्माना लगाकर कॉलेज से निष्कासन की धमकी दी जाती है। कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्र लिखित मान्यता पत्र लेने पर अड़े हुए हैं, जबकि कालेज प्रशासन का दावा है कि मान्यता की प्रक्रिया लंबित है जो जल्द ही पूरी हो जाएगी।

छात्रों से मिले मंत्री, डीएम-एसपी को जाने नहीं दिया

वहीं, सोमवार देर रात योगी सरकार के खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीशचंद्र शर्मा पुलिस की लाठी चार्ज में घायल कार्यकर्ताओं ने मिलने पहुंचे और मंत्री ने पुलिस के अमानवीय व्यवहार और घटना की निंदा की है। अस्पताल में भर्ती घायल छात्रों को देखने बाराबंकी के डीएम शंशाक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजयवर्गीय को छात्रों ने नारेबाजी कर अस्पताल गेट पर रोक लिया। छात्रों ने डीएम-एसपी को अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया।

रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार नीरजा जिंदल ने बताया सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन का दावा है कि मान्यता की फाइल बीसीआई में लंबित है और जल्द स्वीकृति मिल जाएगी।

पुलिस की लाठी चार्ज में घायल हुए ABVP एबीपीवी कार्यकर्ता अभिषेक बाजपेयी प्रांत सह मंत्री, अनुराग मिश्रा जिला संयोजक, अभय शंकर पांडे, महानगर सह संयोजक अंकित पांडे, नवीन, अर्पित शुक्ला, आशुतोष राय, प्रत्यूष पाण्डेय, अंकुर अवस्थी, सिद्धार्थ तिवारी, विदित प्रताप सिंह, योगेश सिंह, पुष्पेंद्र बाजपेई प्रांत संगठन मंत्री, अभय शुक्ला, पुष्पा गौतम, लक्ष्मी पांडे, वैष्णवी सिंह, आराध्या सिंह, सलाहुद्दीन,शक्ति सिंह, अमन सिंह, अंकित पांडे, विवेक मिश्रा, अमित कुमार पाठक, आकाश मिश्रा,सहित 20 से अधिक छात्र घायल हुए। जिनको सफेदाबाद स्थित मेयो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।