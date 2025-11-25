सीएम योगी के संबोधन में दिखी नई उर्जा, बोले- राम मंदिर पर धर्मध्वज का आरोहरण है नए युग का शुभारंभ

अयोध्या। प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर अभिजीत मुहूर्त (Abhijit Muhurta) में धर्म ध्वजारोहण पीएम मोदी (PM Modi) के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत (RSS chief Mohan Bhagwat) ने कर दिया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने राम मंदिर पर धर्मध्वज के आरोहरण को नए युग का शुभारंभ बताया और कहा कि यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर लहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का, भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं। योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने ‘लाठी-गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे’ नारे का भी उल्लेख किया और कहा कि भगवान राम की पावन नगरी एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में है। उन्होंने अयोध्या में हुए विकास के काम भी गिनाए और जय जय श्रीराम के नारे के साथ अपनी बात पूरी की।

सीएम योगी अदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) के संबोधन में एक नई उर्जा दिखाई दी। उन्होंने कहा कि मंदिर के शिखर फहरा रहा यह केसरिया ध्वज नए भारत का प्रतीक है। 500 वर्षों में समय बदला, नेतृत्व बदला, लेकिन आस्था न झुकी, न रुकी। जब आरएसएस के हाथ में कमान आई तो सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि मैं इस मंदिर के लिए अपना बलिदान देने वाले सभी ‘कर्मयोगियों’ को बधाई देता हूं। यह झंडा इस बात का सबूत है कि धर्म की ज्योति अमर है और राम राज्य के सिद्धांत शाश्वत हैं, जब पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो करोड़ों भारतीयों के दिलों में जो आस्था जगी थी, वह अब इस भव्य राम मंदिर के रूप में प्रतीक है। यह भगवा झंडा धर्म, ईमानदारी, सच्चाई, न्याय और ‘राष्ट्र धर्म’ का प्रतीक है।