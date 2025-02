CO ट्रैफिक फ़तेहगढ़ जय सिंह परिहार का हृदय गति रुकने से निधन, यूपी ​पुलिस ने दी श्रद्धांजलि

यूपी (UP) के फ़तेहगढ़ में तैनात PPS अफसर जय सिंह परिहार (PPS Officer Jai Singh Parihar) CO ट्रैफिक फ़तेहगढ़ (CO Traffic Fatehgarh) का हृदय गति रुक जाने (Cardiac Arrest) से अकस्मात निधन हो गया है।